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Украинцы будут получать новые платежки за коммуналку: что в них изменится

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Украина, Пятница 22 октября 2021 17:59
Украинцы будут получать новые платежки за коммуналку: что в них изменится Фото: украинцы начнут получать новые платежки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Вчера, 21 октября, парламент поддержал закон об энергетической эффективности. Одним из пунктов этого документа является введение новых платежек за коммунальные услуги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики.

По словам заместителя министра энергетики Юлии Подкоморной, в новых платежках будет отражаться информация об энергоэффективности.

"Законом предусматривается разработать новый формат платежки за коммунальные услуги. Она будет содержать подробную информацию о потреблении, в частности сравнение текущих показателей с прошлогодними, доступные энергоэффективные программы, качество услуг по поставке природного газа и электрической энергии",- рассказала она.

Как отметили в Минэнерго, принятый парламентом закон призван увеличить доступность коммунальных услуг для населения и одновременно уменьшить затраты на теплоснабжение.

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Коммунальные платежи Минэнерго
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