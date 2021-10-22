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Українці будуть отримувати нові платіжки за комуналку: що в них зміниться

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Україна, П'ятниця 22 жовтня 2021 17:59
Українці будуть отримувати нові платіжки за комуналку: що в них зміниться Фото: українці почнуть отримувати нові платіжки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Учора, 21 жовтня, парламент підтримав закон про енергетичну ефективність. Одним з пунктів цього документу є запровадження нових платіжок за комунальні послуги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства енергетики.

За словами заступниці міністра енергетики Юлії Підкоморної, у нових платіжках буде відображатися інформація про енергоефективність.

"Законом передбачається розробити новий формат платіжки за комунальні послуги. Вона міститиме детальну інформацію щодо споживання, зокрема з порівнянням поточних показників з минулорічними, доступних енергоефективних програм, якості послуг з постачання природного газу та електричної енергії", - розповіла вона.

Як зазначили в Міненерго, ухвалений парламентом закон покликаний збільшити доступність комунальних послуг для населення та водночас зменшити витрати на теплопостачання.

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