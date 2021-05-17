Украинцы больше опасаются экономических последствий эпидемии, чем коронавируса

В начале мая 2021 года половина опрошенных украинцев (47%) скорее боятся экономических последствий эпидемии коронавируса для своей семьи, чем заболеть. Треть (32%) наоборот больше боятся заболевания, чем финансовых трудностей.

Еще 15% отметили, что ничего не боятся (с ноября прошлого года количество таких респондентов увеличилось почти вдвое).

Четверть украинцев (25%) отметили, что лично болели коронавирусом, 69% – не болели. Две трети (64%) тех, кто болел COVID - 2019, обращались за помощью к врачам государственных учреждений здравоохранения по вопросам лечения, 36% - не обращались.

Опрос проведен социологической группой "Рейтинг" 4-8 мая 2021 года среди 2000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.