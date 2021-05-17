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Украинцы больше опасаются экономических последствий эпидемии, чем коронавируса

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Украина, Понедельник 17 мая 2021 12:31
Украинцы больше опасаются экономических последствий эпидемии, чем коронавируса Фото: коронавирус, по мнению украинцев, не так страшен, как экономический кризис (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В начале мая 2021 года половина опрошенных украинцев (47%) скорее боятся экономических последствий эпидемии коронавируса для своей семьи, чем заболеть. Треть (32%) наоборот больше боятся заболевания, чем финансовых трудностей.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы"Рейтинг".

Еще 15% отметили, что ничего не боятся (с ноября прошлого года количество таких респондентов увеличилось почти вдвое).

Украинцы больше опасаются экономических последствий эпидемии, чем коронавируса

Четверть украинцев (25%) отметили, что лично болели коронавирусом, 69% – не болели. Две трети (64%) тех, кто болел COVID - 2019, обращались за помощью к врачам государственных учреждений здравоохранения по вопросам лечения, 36% - не обращались.

Украинцы больше опасаются экономических последствий эпидемии, чем коронавируса

Опрос проведен социологической группой "Рейтинг" 4-8 мая 2021 года среди 2000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Напомним, врач-эпидемиолог Людмила Мухарская в комментарии РБК-Украина завила, сезон для острых респираторных заболеваний заканчивается, поэтому летом в Украине будет значительно меньше случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Отметим, по данным опроса КМИС, в апреле 65% опрошенных украинцев ответили, что не болели COVID-19, а 29% - болели. Из тех, кто считает, что болел, 17% делали тест, 12% - испытывали симптомы.

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