Українці більше побоюються економічних наслідків епідемії, ніж коронавірусу
На початку травня 2021 року половина опитаних українців (47%) швидше бояться економічних наслідків епідемії коронавірусу для своєї родини, аніж бояться захворіти. Третина (32%) навпаки більше бояться захворювання, аніж фінансових труднощів.
Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи"Рейтинг".
Ще 15% зазначили, що нічого не бояться (з листопада минулого року кількість таких респондентів збільшилася майже удвічі).
Чверть українців (25%) зазначили, що особисто хворіли на коронавірус, 69% – не хворіли. 64% тих, хто хворів на COVID - 2019, зверталися за допомогою до лікарів державних закладів охорони здоров’я з питанням лікування, 36% - не зверталися.
Опитування проведене соціологічною групою "Рейтинг" 4-8 травня 2021 року серед 2000 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.
Нагадаємо, лікар-епідеміолог Людмила Мухарська в коментарі РБК-Україна завила, сезон для гострих респіраторних захворювань закінчується, тому влітку в Україні буде значно менше випадків зараження коронавірусною інфекцією.
Зазначимо, за даними опитування КМІС, у квітні 65% опитаних українців відповіли, що не хворіли COVID-19, а 29% - хворіли. З тих, хто вважає, що хворів, 17% робили тест, 12% - відчували симптоми.