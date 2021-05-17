Українці більше побоюються економічних наслідків епідемії, ніж коронавірусу

На початку травня 2021 року половина опитаних українців (47%) швидше бояться економічних наслідків епідемії коронавірусу для своєї родини, аніж бояться захворіти. Третина (32%) навпаки більше бояться захворювання, аніж фінансових труднощів.

Ще 15% зазначили, що нічого не бояться (з листопада минулого року кількість таких респондентів збільшилася майже удвічі).

Чверть українців (25%) зазначили, що особисто хворіли на коронавірус, 69% – не хворіли. 64% тих, хто хворів на COVID - 2019, зверталися за допомогою до лікарів державних закладів охорони здоров’я з питанням лікування, 36% - не зверталися.

Опитування проведене соціологічною групою "Рейтинг" 4-8 травня 2021 року серед 2000 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.