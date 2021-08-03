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Украинцы больше не будут платить консульский сбор: кого именно коснутся изменения

Автор: Мария Кучерявец

Президент Владимир Зеленский подписал закон о бесплатном предоставлении консульских услуг. Изменения коснутся социально уязвимых категорий граждан Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса главы государства.

Соответствующий закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предоставления льгот отдельным категориям граждан Украины, которые обращаются за совершением консульских действий" № 1666-их Верховная Рада приняла 15 июля 2021 года.

По информации ведомства, документ призван освободить представителей наиболее уязвимых слоев населения от уплаты консульского сбора в зарубежных дипломатических учреждениях Украины.

Согласно документу, не будут уплачивать консульский сбор за совершение нотариальных действий за рубежом лица:

  • пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы, отнесенные к І и ІІ категориям;
  • люди с инвалидностью I и II групп;
  • дети с инвалидностью;
  • дети-сироты;
  • дети, лишенные родительской опеки,

Также данная категория лиц не будет платить средства за оформление в заграничных дипломатических учреждениях Украины загранпаспорта.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования и вводится в действие 1 января 2022 года.

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льготыМинистерство социальной политики