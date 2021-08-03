Украинцы больше не будут платить консульский сбор: кого именно коснутся изменения
Президент Владимир Зеленский подписал закон о бесплатном предоставлении консульских услуг. Изменения коснутся социально уязвимых категорий граждан Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса главы государства.
Соответствующий закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предоставления льгот отдельным категориям граждан Украины, которые обращаются за совершением консульских действий" № 1666-их Верховная Рада приняла 15 июля 2021 года.
По информации ведомства, документ призван освободить представителей наиболее уязвимых слоев населения от уплаты консульского сбора в зарубежных дипломатических учреждениях Украины.
Согласно документу, не будут уплачивать консульский сбор за совершение нотариальных действий за рубежом лица:
- пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы, отнесенные к І и ІІ категориям;
- люди с инвалидностью I и II групп;
- дети с инвалидностью;
- дети-сироты;
- дети, лишенные родительской опеки,
Также данная категория лиц не будет платить средства за оформление в заграничных дипломатических учреждениях Украины загранпаспорта.
Закон вступает в силу на следующий день после опубликования и вводится в действие 1 января 2022 года.