Українці більше не платитимуть консульський збір: кого саме торкнуться зміни
Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо безкоштовного надання консульських послуг. Зміни торкнуться соціально вразливих категорій громадян України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу глави держави.
Відповідний закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо надання пільг окремим категоріям громадян України, які звертаються за вчиненням консульських дій" № 1666-ІХ Верховна Рада ухвалила 15 липня 2021 року.
За інформацією відомства, документ покликаний звільнити представників найбільш уразливих верств населення від сплати консульського збору в закордонних дипломатичних установах України.
Згідно з документом, не сплачуватимуть консульський збір за вчинення нотаріальних дій за кордоном особи що:
- постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесені до І та ІІ категорій;
- люди з інвалідністю І та ІІ груп;
- діти з інвалідністю;
- діти-сироти;
- діти, позбавлені батьківського піклування,
Також дана категорія осіб не сплачуватиме кошти за оформлення в закордонних дипломатичних установах України закордонного паспорта.
Закон набирає чинності на наступний день після опублікування та вводиться в дію 1 січня 2022 року.