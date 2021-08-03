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Українці більше не платитимуть консульський збір: кого саме торкнуться зміни

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Україна, Вівторок 03 серпня 2021 16:43
Українці більше не платитимуть консульський збір: кого саме торкнуться зміни Фото: українці більше не платитимуть консульський збір (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо безкоштовного надання консульських послуг. Зміни торкнуться соціально вразливих категорій громадян України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу глави держави.

Відповідний закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо надання пільг окремим категоріям громадян України, які звертаються за вчиненням консульських дій" № 1666-ІХ Верховна Рада ухвалила 15 липня 2021 року.

За інформацією відомства, документ покликаний звільнити представників найбільш уразливих верств населення від сплати консульського збору в закордонних дипломатичних установах України.

Згідно з документом, не сплачуватимуть консульський збір за вчинення нотаріальних дій за кордоном особи що:

  • постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесені до І та ІІ категорій;
  • люди з інвалідністю І та ІІ груп;
  • діти з інвалідністю;
  • діти-сироти;
  • діти, позбавлені батьківського піклування,

Також дана категорія осіб не сплачуватиме кошти за оформлення в закордонних дипломатичних установах України закордонного паспорта.

Закон набирає чинності на наступний день після опублікування та вводиться в дію 1 січня 2022 року.

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