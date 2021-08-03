Українці більше не платитимуть консульський збір: кого саме торкнуться зміни

Відповідний закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо надання пільг окремим категоріям громадян України, які звертаються за вчиненням консульських дій" № 1666-ІХ Верховна Рада ухвалила 15 липня 2021 року.

За інформацією відомства, документ покликаний звільнити представників найбільш уразливих верств населення від сплати консульського збору в закордонних дипломатичних установах України.

Згідно з документом, не сплачуватимуть консульський збір за вчинення нотаріальних дій за кордоном особи що:

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесені до І та ІІ категорій;

люди з інвалідністю І та ІІ груп;

діти з інвалідністю;

діти-сироти;

діти, позбавлені батьківського піклування,

Також дана категорія осіб не сплачуватиме кошти за оформлення в закордонних дипломатичних установах України закордонного паспорта.

Закон набирає чинності на наступний день після опублікування та вводиться в дію 1 січня 2022 року.