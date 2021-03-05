Украинцев заберут из Израиля 8 марта: как попасть на рейс

"Уважаемые граждане! Посольство продолжает предпринимать меры по организации возвращения граждан Украины, которые вынужденно находятся в Израиле через установленные ограничения в аэропорту им. Бен-Гуриона. 8 марта 2021 года авиакомпания SkyUP осуществит спецрейс PQ3904, Тель-Авив – Киев, вылет в 17:25", - говорится в сообщении.

Дипломаты обратили внимание, что на требование израильской стороны рейсом могут воспользоваться только граждане Украины.

Для того чтобы купить билет надо перейти на сайт авиаперевозчика.

Также посольство напомнило, что иностранцам (в т.ч. гражданам Украины) не нужно получать специальное разрешение на выезд из Израиля.

Что нужно, чтобы попасть на рейс:

1. Купить билет.

2. За 24 часа до вылета пассажиры должны подать онлайн-декларацию о состоянии здоровья по ссылке.

3. Пассажир должен иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часов до вылета. Если пассажир переболел COVID-19 или вакцинировался (при себе необходимо иметь подтверждающий документ), такое требование не применяется.

4. Пассажиры также должны пройти температурный скрининг в терминале и следовать указаниям представителей компетентных органов аэропорта.

5. Подробная информация относительно правил пребывания в терминале аэропорта Бен Гурион - по ссылке.