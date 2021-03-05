Українців заберуть з Ізраїлю 8 березня: як потрапити на рейс

8 березня 2021 року о 17:25 громадяни України зможуть вилетіти з аеропорту ім. Бен-Гуріона спецрейсом Тель-Авів - Київ (PQ3904) авіакомпанії SkyUP.

Про це повідомляє прес-служба посольства України в Ізраїлі .

"Шановні громадяни! Посольство продовжує вживати заходів з організації повернення громадян України, які вимушено перебувають в Ізраїлі через встановлені обмеження в аеропорту ім. Бен-Гуріона. 8 березня 2021 року авіакомпанія SkyUP здійснить спецрейс PQ3904, Тель-Авів – Київ, виліт о 17:25", - йдеться в повідомленні.

Дипломати звернули увагу, що на вимогу ізраїльської сторони рейсом можуть скористатися тільки громадяни України.

Для того, щоб придбати квиток треба перейти на сайт авіаперевізника.

Також посольство нагадало, що іноземцям (у т.ч. громадянам України) не потрібно отримувати спеціальний дозвіл на виїзд з Ізраїлю.

Що потрібно, аби потрапити на рейс:

1. Купити квиток.

2. За 24 години до вильоту пасажири мають подати онлайн-декларацію про стан здоров'я за посиланням.

3. Пасажир повинен мати при собі негативний ПЛР-тест, зроблений не більше ніж за 72 годин до вильоту. Якщо пасажир перехворів COVID-19 або вакцинувався (при собі необхідно мати підтверджувальний документ), така вимога не застосовується.

4. Пасажири також мають пройти температурний скринінг в терміналі та слідувати вказівкам представників компетентних органів аеропорту.

5. Детальна інформація щодо правил перебування в терміналі аеропорту Бен Гуріон - за посиланням.