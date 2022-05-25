У украинцев из-за войны будет меньше выходных в июне

Какие выходные отменили

В этом году на июнь приходится два праздника: День конституции Украины и Троица - это 28 и 13 июня соответственно. Однако выходными, как обычно, эти дни не будут.

Выходными остаются только субботы и воскресенья: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 июня.

Почему отменили праздничные выходные

Введенное после полномасштабного вторжения России в Украину военное положение предусматривает прекращение действия ряда норм Кодекса законов о труде, которые предусматривают определение праздничных и нерабочих дней, а также переноса их на другой день.

Как известно, недавно парламент поддержал предложение президента Владимира Зеленского касательно продления военного положения до 23 августа. Именно поэтому праздничные выходные, которые приходятся на июнь будут обычными рабочими днями.