Украинцев призывают публиковать в соцсетях допросы российских пленных

"Видео допросов пленных российских солдат, которые мы публикуем с начала войны - это, конечно, прекрасно. Но, к сожалению, недостаточно влияет на Россию и ее граждан. Вряд ли мамы условного рязанского Вани подписаны на нашего Антона Геращенко или Сухопутные войска ВС Украины. Аудитории разные. А российская пропаганда не пустит видео допросов на ТВ", - отметил Быков.

По его мнению, гораздо эффективнее будет заставлять 20-летних оккупантов постить у себя в соцсетях видео, как их допрашивают.

“Instagram, ВКонтакте, Одноклассники - там их друзья, родители и знакомые. Тем более, что Украина открыла доступ к российским соцсетям. Пользуемся этим. Тогда мы прорвем заслоны российской пропаганды и поднимем веки, начнем снимать пелену с глаз россиян”, - считает эксперт.