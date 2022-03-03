UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Украинцев призывают публиковать в соцсетях допросы российских пленных

Автор: Артем Горовенко

Украинцы должны публиковать видео допросов пленных российских солдат в их собственных пабликах в соцсетях, ведь ими пользуются их родители и знакомые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий руководителя Института публичной политики и консалтинга Сергея Быкова в Facebook.

"Видео допросов пленных российских солдат, которые мы публикуем с начала войны - это, конечно, прекрасно. Но, к сожалению, недостаточно влияет на Россию и ее граждан. Вряд ли мамы условного рязанского Вани подписаны на нашего Антона Геращенко или Сухопутные войска ВС Украины. Аудитории разные. А российская пропаганда не пустит видео допросов на ТВ", - отметил Быков.

По его мнению, гораздо эффективнее будет заставлять 20-летних оккупантов постить у себя в соцсетях видео, как их допрашивают.

“Instagram, ВКонтакте, Одноклассники - там их друзья, родители и знакомые. Тем более, что Украина открыла доступ к российским соцсетям. Пользуемся этим. Тогда мы прорвем заслоны российской пропаганды и поднимем веки, начнем снимать пелену с глаз россиян”, - считает эксперт.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВторжение России в Украину