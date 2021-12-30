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Украинцев призвали во время праздников вызывать "скорую" только в экстренных случаях

Автор: Ольга Белей

В новогодние праздники экстренная медицинская помощь работает в усиленном режиме, поэтому вызывать врачей необходимо только в случае угрозы жизни и здоровью. Это связано с чрезмерной загруженностью бригад скорой помощи.

Об это сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную службу здоровья в Facebook.

"И 31 декабря, и 1 января, и в другие праздничные дни врачи экстренной работы работают и готовы оказывать медицинскую помощь пациентам. У "скорой" нет выходных, она спасает пациентов круглосуточно", - говорится в сообщении ведомства.

При этом уточняется, что проблемы со здоровьем у людей случаются независимо от дат в календаре.

"Часто экстренная медицинская помощь в новогоднюю ночь работает в усиленном режиме, привлекая максимальное количество бригад, если центр экстренной помощи имеет такую ​​возможность. Но напоминаем, что в 103 следует звонить тогда, когда существует угроза жизни и здоровью. Потому что пока медики тратят время на нецелевой вызов, где-то без помощи может остаться человек, действительно срочно нуждающийся в ней", - уточняется в сообщении.

Напомним, в Министерстве здравоохранения назвали симптомы при коронавирусной болезни при которых необходимо вызвать скорую помощь. Одними из них являются тяжесть дыхания и нарушение сознания.

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