UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинцев призвали не принимать поврежденные банкноты: разъяснение НБУ

Фото: украинцев призвали не принимать поврежденные банкноты (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Умышленно поврежденные банкноты со временно оккупированных территорий могут попасть в наличный оборот. Украинцев призвали не принимать их.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НБУ.

По информации ведомства, в случае, если банк не может вывезти наличные, учитывая боевые действия или их угрозу, он должен умышленно повредить банкноты (привести их в неплатежное состояние). В частности, банкноты могут: просверливать, обрезать не менее 50% площади купюры, разрезать пополам или повреждать краской.

Сейчас существует угроза попадания подобных банкнот в наличный оборот в результате их кражи оккупантами или мародерами из захваченных отделений банков.

"Так что мы просим и бизнес, и граждан быть внимательными. Такие банкноты - окрашенные, разрезанные или с отверстиями - не нужно принимать во время наличных расчетов", - подчеркивают в НБУ.

Там отмечают, что от таких банкнот необходимо отказываться и просить новые, поскольку они перестали быть платежным средством.

Также необходимо предупредить о распространителях таких банкнот Национальную полицию Украины, чтобы остановить действия злоумышленников.

Поврежденные банкноты (facebook.com/NationalBankOfUkraine)

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк УкраиныУкраинабанки