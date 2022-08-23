Украинцев призвали не принимать поврежденные банкноты: разъяснение НБУ

Умышленно поврежденные банкноты со временно оккупированных территорий могут попасть в наличный оборот. Украинцев призвали не принимать их.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НБУ.
По информации ведомства, в случае, если банк не может вывезти наличные, учитывая боевые действия или их угрозу, он должен умышленно повредить банкноты (привести их в неплатежное состояние). В частности, банкноты могут: просверливать, обрезать не менее 50% площади купюры, разрезать пополам или повреждать краской.
Сейчас существует угроза попадания подобных банкнот в наличный оборот в результате их кражи оккупантами или мародерами из захваченных отделений банков.
"Так что мы просим и бизнес, и граждан быть внимательными. Такие банкноты - окрашенные, разрезанные или с отверстиями - не нужно принимать во время наличных расчетов", - подчеркивают в НБУ.
Там отмечают, что от таких банкнот необходимо отказываться и просить новые, поскольку они перестали быть платежным средством.
Также необходимо предупредить о распространителях таких банкнот Национальную полицию Украины, чтобы остановить действия злоумышленников.
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