Украинцев из прифронтовых зон предупредили об опасных "игрушках" от диверсантов

Враг начал активно использовать радиоподрывник с программированием. Ценный и очень умный сейсмодатчик реагирует на движение, если приблизиться к нему ближе, чем на 15 метров.

Такая "игрушка" реагирует на людей, автомобили, БТР и даже танки. Сейсмодатчики контролируют линию подрыва и используются в комплекте из 6 штук.

Что делать при обнаружении датчика?

Радиоподрывник нельзя сдвигать с места и отключать линию. Также нельзя подходить ближе, чем на 15 метров. Нужно уведомить командование и организовать охрану вокруг обнаруженных датчиков.

Фото: в прифронтовых зонах диверсанты оставляют сейсмодатчик для подрыва (t.me/AFUStratCom)