Украинцев предупредили о задержках посылок из Китая

Из-за вспышки коронавируса часть авиалиний временно сократила или отменила рейсы в Китай, что привело к задержкам доставки почтовых отправлений из Китая. Об этом сообщает пресс-служба "Укрпочты".

Как отметили в пресс-службе, из-за проблем с сообщением общие сроки доставки почтовых отправлений могут быть изменены.

В "Укрпочте" напомнили, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не вводит никаких запретов для перемещения товаров через границы и международной торговли из-за коронавируса.

"Никаких доказательств, которые бы свидетельствовали о риске распространения коронавируса через товары, пока не зафиксировано", - отметили в пресс-службе.

Напомним, по данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 3 февраля подтвержден 151 случай заражения и одна смерть от китайского коронавируса в 23 странах мира, кроме Китая. Всего же, по словам главы ВОЗ, в мире зафиксировано 17 тыс. 288 случаев заражений вирусом 2019-nCoV. Из них 361 был смертельный.

На прошлой неделе ВОЗ признала вспышку китайского коронавирус нового типа чрезвычайной ситуацией международного значения. В связи с этим организация призвала неподготовленные к вирусу страны немедленно принять необходимые меры.