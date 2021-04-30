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Украинцев предупредили о возможных проблемах в работе "Дії" из-за технического сбоя

Автор: Андрей Василюк

В работе приложении "Дія" возможные проблемы из-за технического сбоя хостинг-провайдера. Сейчас продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины в Facebook.

"Внимание: Сегодня утром произошел технический сбой хостинг-провайдера DeNovo на платформе G-Cloud. Программный сбой произошел в технологическом стеке виртуализации. Из-за этого это сейчас могут быть технические проблемы в работе Дії", - говорится в сообщении.

Сейчас осуществляются аварийно-восстановительные работы.

"Специалисты компании мобилизовали все ресурсы для устранения первопричины проблемы. И прилагают максимум усилий, чтобы вы как можно скорее могли воспользоваться Дией. За последнее время удалось восстановить доступность управляющего компонента NSX Manager и продолжаются работы по восстановлению функциональности контроллеров NSX", - заявили в пресс-службе.

В министерстве надеются, что возобновить работу провайдера удастся в течение 2 часов.

Напомним, ранее эксперты заявляли, что известных технических уязвимостей в работе "Дії" пока нет.

Отметим, через приложение можно записаться в лист ожидания на вакцинацию от COVID.

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