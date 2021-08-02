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Украинцев предупредили о возможности потери земельных участков и паев: как это предотвратить

Новина українською →
Украина, Понедельник 02 августа 2021 11:22
Украинцев предупредили о возможности потери земельных участков и паев: как это предотвратить Фото: украинцы могут потерять земельные участки и паи (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

Владельцы земельных участков или паев, которые не оформят на них право собственности, могут их потерять. Оформить нужно до 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснения Министерства юстиции.

"Законодательством Украины установлено, что если до 1 января 2025 года владелец невостребованной земельной доли (пая) или его наследник не оформил право собственности на земельный участок, он считается отказавшимся от получения земельного участка", - говорится в сообщении.

В Минюсте напомнили, что получение кадастрового номера земельного участка - необходимое условие для регистрации права собственности.

Для присвоения кадастрового номера необходимо обратиться в Госгеокадастр и передать на рассмотрение пакет документов:

  • заявление (в бумажной или электронной форме) о государственной регистрации земельного участка установленной формы;
  • оригинал документации по землеустройству, которая является основанием для формирования земельного участка;
  • документация по землеустройству, которая является основанием для формирования земельного участка в форме электронного документа.
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Министерство юстиции Украины
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