Українців попередили про можливість втрати земельних ділянок та паїв: як цьому запобігти
Фото: українці можуть втратити земельні ділянки та паї (pixabay.com)
Власники земельних ділянок чи паїв, які не оформлять на них право власності, можуть їх втратити. Оформити потрібно до 2025 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення Міністерства юстиції.
"Законодавством України встановлено, що якщо до 1 січня 2025 року власник невитребуваної земельної частки (паю) або його спадкоємець не оформив право власності на земельну ділянку, він вважається таким, що відмовився від одержання земельної ділянки", - йдеться в повідомленні.
У Мін'юсті нагадали, що отримання кадастрового номера земельної ділянки - необхідна умова для реєстрації права власності.
Для присвоєння кадастрового номера необхідно звернутися в Держгеокадастр і передати на розгляд пакет документів:
- заяву (у паперовій або електронній формі) про державну реєстрацію земельної ділянки встановленої форми;
- оригінал документації із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки;
- документація із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки у формі електронного документа.