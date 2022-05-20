Украинцев предупредили о фейках. Их распространяют для дестабилизации и прикрытия ДРГ

Украинцев призвали не распространять фейковые сообщения о стрельбах и взрывоопасных мероприятиях. Такая информация дестабилизирует ситуацию и может быть прикрытием деятельности диверсионных групп.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг" .

По словам офицера Владислава Назарова, подобные сообщения распространяются в частных чатах, социальных сетях и Telegram-каналах. Если информация не подтверждена военным командованием, она является фейковой.

"Их распространение направлено на дестабилизацию обстановки в регионе, а возможно и прикрытие деятельности диверсионных групп. Будьте бдительны, доверяйте только достоверным источникам информации, а о распространении недостоверной или разглашение запрещенной информации - сообщайте в компетентные органы", - отметили в ВСУ.