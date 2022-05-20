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Украинцев предупредили о фейках. Их распространяют для дестабилизации и прикрытия ДРГ

Фото: ВСУ призвали не распространять фейки о стрельбе и взрывах (freepik)
Автор: Наталья Юрченко

Украинцев призвали не распространять фейковые сообщения о стрельбах и взрывоопасных мероприятиях. Такая информация дестабилизирует ситуацию и может быть прикрытием деятельности диверсионных групп.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

По словам офицера Владислава Назарова, подобные сообщения распространяются в частных чатах, социальных сетях и Telegram-каналах. Если информация не подтверждена военным командованием, она является фейковой.

"Их распространение направлено на дестабилизацию обстановки в регионе, а возможно и прикрытие деятельности диверсионных групп. Будьте бдительны, доверяйте только достоверным источникам информации, а о распространении недостоверной или разглашение запрещенной информации - сообщайте в компетентные органы", - отметили в ВСУ.

Напомним, в Минобороны предупредили, что оккупанты ищут новые рубежи для запуска ракет по Украине. В частности, враг может осуществлять обстрел с севера Крыма.

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