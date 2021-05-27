Украинцев обеспечат доступным жильем. Закон вступил в силу: что предусматривает документ

В Украине создают единую организацию с необходимым ресурсом, чтобы продлить программу обеспечения жильем украинцев. Соответствующий закон сегодня вступил в силу.

Так, согласно ему, государственное ипотечное учреждение присоединится к ЧАО "Украинская финансовая жилищная компания" ("Укрфинжилье"). Последнее создали в 2020 году на выполнение задания президента по реализации программы "Доступная ипотека".

В новой редакции излагается статья 30 закона "О государственном бюджете Украины на 2021 год".

Министерство финансов осуществит выпуски облигаций внутреннего государственного займа с последующим приобретением в порядке, определенном правительством, в госсобственность в обмен на такие облигации акций дополнительной эмиссии ЧАО "Укрфинжилье".

Предусмотрены изменения в приложение №2 к закону о бюджете. Увеличивается плановый показатель государственных внутренних заимствований на 20 млрд гривен, то есть в бюджете на этот год предельный объем государственного долга возрастет именно на эту сумму.

Также в документе предусмотрели расходы на на закупку новых трамваев для городов Днепр и Кривой Рог в сумме 1,2 млрд гривен и на развитие коммунальной инфраструктуры, в том числе на приобретение коммунальной техники, в сумме 100 млн гривен по решению Кабинета министров.

Распределение бюджетных назначений общего фонда госбюджета по программе мер по борьбе с коронавирусом осуществляется на вакцинацию населения и мероприятия по предотвращению распространения СOVID в стране. Это происходит по решению Кабмина. Решение КМУ может предусматривать и определение новых бюджетных программ.

Также правительство может по согласованию с комитетом парламента по вопросам бюджета сокращать расходы госбюджета и предоставлять кредиты за счет госбюджета на финансирование программы мероприятий по борьбе с COVID-19.

Ранее в партии "Слуга народа" заявляли, что в краткосрочной перспективе будет предоставлено около 8 тысяч ипотечных кредитов для приобретения жилья и приобретено 12 тысяч квартир для передачи их в финансовый лизинг.

Отметим, сегодня на жилищном учете состоят более 650 тысяч семей, поддержки государства ожидают также 1,5 млн переселенцев из Крыма и Донбасса.