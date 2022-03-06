Украинцев не будут штрафовать за неуплаченную вовремя коммуналку в условиях военного положения

Фото: штрафы за неуплаченную коммуналку не будут начислять (Виталий Носач, РБК-Украина)

В условиях военного положения украинцам не будут насчитывать и взимать штрафы в случае несвоевременной или неполной оплаты за жилищно-коммунальные услуги, а также не будут приостанавливать предоставлять услуги в случае задолженности.

Об этом сообщили во фракции "Слуга народа".

"Правительство Украины оперативно реагирует на вызовы и принимает решения в условиях новых реалий. Люди не должны нести дополнительное финансовое бремя. Поэтому правительство приняло решение запретить начисления и взыскания штрафов или пени, инфляционных начислений, процентов годовых в случае несвоевременной или неполной оплаты за жилищно-коммунальные услуги", - заявил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов. Также запрещено прекращать предоставление коммунальных услуг в случае их неуплаты или оплаты не в полном объеме.