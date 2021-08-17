Украинцев в августе ждет рабочая суббота

Кабинет министров Украины перенес рабочий день с понедельника, 23 августа, на субботу, 28 августа. Это сделано для создания благоприятных условий празднования Дня независимости, который выпадет на вторник.

Таким образом, в Украине будет четыре выходных дня подряд - с 21 по 24 августа.

Отметим, Кабинет министров перенес в 2021 году три рабочих дня. Для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, рабочие дни перенесены с: пятницы 8 января на субботу 16 января; понедельника 23 августа на субботу 28 августа; пятницы, 15 октября, на субботу 23 октября.

Напомним, в 2021 году в Украине рабочими днями будут 250 из 365 календарных дней. В то же время в году будет 115 дней, когда работа не проводится, среди которых 104 выходных и 11 праздничных дней и дней религиозных праздников.