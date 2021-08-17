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Українців у серпні чекає робоча субота

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Україна, Вівторок 17 серпня 2021 15:19
Українців у серпні чекає робоча субота Фото: робоча субота в Україні буде 28 серпня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів України переніс робочий день з понеділка, 23 серпня, на суботу, 28 серпня. Це зроблено для створення сприятливих умов святкування Дня Незалежності, який випаде на вівторок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження уряду.

Таким чином, в Україні буде чотири вихідні дні поспіль - з 21 по 24 серпня.

Українців у серпні чекає робоча суботаkalendari.co.ua

Відзначити, Кабінет міністрів переніс у 2021 році три робочі дні. Для працівників, яким встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями в суботу та неділю, робочі дні перенесені з: п'ятниці 8 січня на суботу 16 січня; понеділка 23 серпня на суботу 28 серпня; п'ятниці, 15 жовтня, на суботу 23 жовтня.

Нагадаємо, у 2021 році в Україні робочий день будуть 250 з 365 календарних днів. Разом з тим в році буде 115 днів, коли робота не проводиться, серед яких 104 вихідних і 11 святкових днів і днів релігійних свят.

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