Українців у серпні чекає робоча субота

Кабінет міністрів України переніс робочий день з понеділка, 23 серпня, на суботу, 28 серпня. Це зроблено для створення сприятливих умов святкування Дня Незалежності, який випаде на вівторок.

Таким чином, в Україні буде чотири вихідні дні поспіль - з 21 по 24 серпня.

Відзначити, Кабінет міністрів переніс у 2021 році три робочі дні. Для працівників, яким встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями в суботу та неділю, робочі дні перенесені з: п'ятниці 8 січня на суботу 16 січня; понеділка 23 серпня на суботу 28 серпня; п'ятниці, 15 жовтня, на суботу 23 жовтня.

Нагадаємо, у 2021 році в Україні робочий день будуть 250 з 365 календарних днів. Разом з тим в році буде 115 днів, коли робота не проводиться, серед яких 104 вихідних і 11 святкових днів і днів релігійних свят.