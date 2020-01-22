Украинцам рекомендуют не посещать регион распространения вируса в Китае

В случае возникновения обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, рекомендуется обращаться в Посольство Украины в КНР
Министерство иностранных дел Украины рекомендует украинцам не посещать регион распространения коронавируса в Китае. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.
В ведомстве рекомендуют при планировании путешествия в Китайскую Народную Республику или внутри страны уточнять актуальную эпидемиологической ситуации в регионе посещение и воздерживаться от поездки в город Ухань (провинция Хубей), в котором есть наибольший риск заражения.
Кроме того, МИД советует:
"Гражданам Украины необходимо отслеживать информацию на сайтах Посольства Украины в КНР (https://china.mfa.gov.ua/ua) и МИД Украины (https://mfa.gov.ua/ua), следовать рекомендациям местных органов власти", - говорится в сообщении.
Также в Министерстве напоминают, что в случае возникновения обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, рекомендуется украинцам безотлагательно обращаться по номерам "горячих линий" в Посольство Украины в КНР (+8613701230647), или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: + 380442381657.
По последним данным, в Китае от нового типа коронавируса умерли 17 человек.
Напомним, в декабре в китайском городе Ухань зафиксировали вспышку нового вируса. По состоянию на утро 22 января жертвами вируса стали девять человек. Более 400 человек в 13 китайских провинциях заражены новым коронавирусом.
Кроме того, в Вашингтоне подтвердили первый случай заболевания новым типом коронавируса. Пациента, который ранее ездил в город Ухань, был госпитализирован с симптомами пневмонии на прошлой неделе, а заражение коронавирусом было подтверждено 20 января.