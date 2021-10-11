UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Украинцам откроют доступ к данным по недропользованию, местным бюджетам и налогам, - Данилов

Автор: Дмитрий Кузнецов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов анонсировал расширение открытых модулей системы "СОТА". В ближайшее время украинцам станут доступны данные о недропользовании, местных бюджетах и налогах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Алексея Данилова.

Он напомнил, что в глобальной информационно-аналитической системе "СОТА" украинцам уже доступны в открытом доступе:

  • мониторинг ситуации с COVID-19;
  • состояние здравоохранения Украины;
  • самоуправление в контексте децентрализации;
  • реестр лиц, в отношении которых применены санкции.

"Вскоре ожидайте открытые модули по недропользованию, местным бюджетам и налогам", - добавил секретарь СНБО.

Напомним, ранее Данилов рассказал о системе "СОТА", запущенной аппаратом СНБО, которая может помочь центральной и местным властям применять оперативную, актуальную и достоверную информацию о нагрузке на систему здравоохранения.

Читайте РБК-Украина в Google News
СНБОАлексей Данилов