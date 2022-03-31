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Украинцам объяснили, как разгрузить мобильную сеть

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Украина, Четверг 31 марта 2022 12:18
Украинцам объяснили, как разгрузить мобильную сеть Фото: украинцев призвали разгрузить мобильную сеть (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинцев призвали разгрузить мобильную сеть, чтобы каждый мог позвонить близким. В Министерстве цифровой трансформации объяснили, как это можно сделать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мінцифри.

"Когда мы листаем новости в чатах мессенджеров (Telegram, Viber и др), все фото/видео автоматически загружаются на наши смартфоны. В результате сеть значительно перегружается, и мы не можем позвонить родным", - говорится в сообщении.

Украинцам посоветовали по возможности подключаться к домашней сети Wi-Fi и выключать функцию автоматической загрузки медиафайлов на телефонах. Чтобы это сделать, нужно выполнить следующие шаги:

  • зайдите в "Настройки" вашего мессенджера;
  • выберите "Данные и хранилище" или "Медиафайлы";
  • отключите опцию "Фоновая загрузка";
  • в разделе "Через мобильную сеть" отключите "Автозагрузка медиа".

Напомним, украинских интернет-провайдеров, которые не блокируют российскую пропаганду, исключат из госреестра с последующей аннуляцией лицензии.

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Министерство цифровой трансформации
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