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Украинцам объяснили, как пользоваться "Дией" без смартфонов и интернета

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Украина, Четверг 26 августа 2021 11:28
Украинцам объяснили, как пользоваться "Дией" без смартфонов и интернета Фото: украинцам объяснили, как пользоваться "Дией" без смартфонов и интернета (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Министерстве цифровой трансформации заявили, что украинцы могут пользоваться приложением "Дия" даже без смартфонов и доступа к интернету. Для этого им необходимо обратиться в ЦПАУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Минцифры.

По информации ведомства, получить услуги в "Дие" можно в специально обустроенных для этого местах в ЦПАУ, которых сейчас в стране имеется более 1000 - это 612 ЦПАУ, 335 удаленных рабочих мест и 57 территориальных подразделений.

Так, администраторы не только предоставляют госуслуги посетителям, но и учат пользоваться порталом "Дия", консультируют и помогают получить услуги онлайн.

Между тем, в ведомстве назвали преимущества таких специально обустроенных мест, а именно:

  • многие люди в будущем смогут получать услуги самостоятельно;
  • украинцы будут обеспечены равным доступом к современным сервисам;
  • уменьшится цифровой разрыв между представителями поколений и жителями разных населенных пунктов;
  • сохраняет время администраторов и позволяет избежать очередей.

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