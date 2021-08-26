Украинцам объяснили, как пользоваться "Дией" без смартфонов и интернета

В Министерстве цифровой трансформации заявили, что украинцы могут пользоваться приложением "Дия" даже без смартфонов и доступа к интернету. Для этого им необходимо обратиться в ЦПАУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Минцифры.

По информации ведомства, получить услуги в "Дие" можно в специально обустроенных для этого местах в ЦПАУ, которых сейчас в стране имеется более 1000 - это 612 ЦПАУ, 335 удаленных рабочих мест и 57 территориальных подразделений.

Так, администраторы не только предоставляют госуслуги посетителям, но и учат пользоваться порталом "Дия", консультируют и помогают получить услуги онлайн.

Между тем, в ведомстве назвали преимущества таких специально обустроенных мест, а именно: