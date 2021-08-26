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Українцям пояснили, як користуватися "Дією" без смартфонів та інтернету

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Україна, Четвер 26 серпня 2021 11:28
Українцям пояснили, як користуватися "Дією" без смартфонів та інтернету Фото: українцям пояснили, як користуватися "Дією" без смартфонів та інтернету (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Міністерстві цифрової трансформації заявили, що українці можуть користуватися додатком "Дія" навіть без смартфонів та доступу до інтернету. Для цього їм необхідно звернутися до ЦНАПу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Мінцифри.

За інформацією відомства, отримати послуги в "Дії" можна в спеціально облаштованих для цього місцях у ЦНАП, яких наразі в країні є понад 1000 - це 612 ЦНАП, 335 віддалених робочих місць та 57 територіальних підрозділів.

Так, адміністратори не лише надають держпослуги відвідувачам, а й навчають користуватися порталом "Дія", консультують та допомагають отримати послуги онлайн.

Між тим, у відомстві назвали переваги таких спеціально облаштованих місць, а саме:

  • багато людей в майбутньому зможуть отримувати послуги самостійно;
  • українці будуть забезпечені рівним доступом до сучасних сервісів;
  • зменшиться цифровий розрив між представниками поколінь та жителями різних населених пунктів;
  • зберігається час адміністраторів та дозволяє уникнути черг.

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