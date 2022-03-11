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Украинцам объяснили, что делать, если исчезнет интернет и мобильная связь

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Пятница 11 марта 2022 13:34
Украинцам объяснили, что делать, если исчезнет интернет и мобильная связь Что делать, если исчезнет интернет (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Во время войны в Украине есть угроза, что российские оккупанты могут вывести из строя объекты связи. Поэтому важно знать, что делать, если исчезнет интернет и мобильная связь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис эффективного регулирования BRDO.

В настоящее время существует угроза, что оккупанты могут вывести из строя объекты связи, точки обмена трафиком, а также узловые станции. В таком случае сети будут работать только для тех операторов, которые имеют больше резервных или альтернативных каналов связи.

Однако если таких атак не будет, то связь останется, но встанет вопрос стабильности и качества работы операторов в этот период.

Также у всех операторов есть свои генераторы, но долго их не хватит.

В случае отсутствия электроснабжения мобильные телефоны не будут работать так же.

Связь в Киеве

В Киеве расположены главные узлы и точки обмена трафика. Теоретически оккупанты могли вывести из строя, но эти риски не оправдались. Более того, операторы связи сейчас принимают меры по размещению резервных систем управления сетями в безопасных локациях.

Какой интернет более стабилен в условиях войны

В Украине около 2 тысяч операторов по всей стране, предоставляющих услуги интернета. У них есть альтернативные маршруты, а несколько десятков операторов имеют свои защищенные каналы за границей – в этом случае связь будет более стабильной, а ситуация менее критичной по сравнению с мобильным интернетом.

На что может повлиять отключение или нестабильная связь

Интернет используется во всех отраслях. Поэтому банки будут работать с перебоями, большие инфраструктурные объекты останутся без связи, и это проблема. Остальные отрасли будут парализованы без интернета.

Как подготовится к отключению интернета и мобильной связи:

  • нужно зарядить портативные приборы связи;
  • установить любое приложение, использующее Wi-Fi и Bluetooth.

Ранее мы сообщали, что в России начали активную подготовку к отключению от мирового интернета.

Также мы писали, что бомбоубежища в Украине подключают к Интернету, но есть важное условие.

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