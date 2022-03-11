Украинцам объяснили, что делать, если исчезнет интернет и мобильная связь
Во время войны в Украине есть угроза, что российские оккупанты могут вывести из строя объекты связи. Поэтому важно знать, что делать, если исчезнет интернет и мобильная связь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис эффективного регулирования BRDO.
В настоящее время существует угроза, что оккупанты могут вывести из строя объекты связи, точки обмена трафиком, а также узловые станции. В таком случае сети будут работать только для тех операторов, которые имеют больше резервных или альтернативных каналов связи.
Однако если таких атак не будет, то связь останется, но встанет вопрос стабильности и качества работы операторов в этот период.
Также у всех операторов есть свои генераторы, но долго их не хватит.
В случае отсутствия электроснабжения мобильные телефоны не будут работать так же.
Связь в Киеве
В Киеве расположены главные узлы и точки обмена трафика. Теоретически оккупанты могли вывести из строя, но эти риски не оправдались. Более того, операторы связи сейчас принимают меры по размещению резервных систем управления сетями в безопасных локациях.
Какой интернет более стабилен в условиях войны
В Украине около 2 тысяч операторов по всей стране, предоставляющих услуги интернета. У них есть альтернативные маршруты, а несколько десятков операторов имеют свои защищенные каналы за границей – в этом случае связь будет более стабильной, а ситуация менее критичной по сравнению с мобильным интернетом.
На что может повлиять отключение или нестабильная связь
Интернет используется во всех отраслях. Поэтому банки будут работать с перебоями, большие инфраструктурные объекты останутся без связи, и это проблема. Остальные отрасли будут парализованы без интернета.
Как подготовится к отключению интернета и мобильной связи:
- нужно зарядить портативные приборы связи;
- установить любое приложение, использующее Wi-Fi и Bluetooth.
Ранее мы сообщали, что в России начали активную подготовку к отключению от мирового интернета.
Также мы писали, что бомбоубежища в Украине подключают к Интернету, но есть важное условие.
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