Украинцам на обсервации будут делать ПЦР-тесты на пятый-шестой день

Гражданам Украины, которые вернулись в страну из-за пандемии коронавируса и находятся на обсервации, будут делать ПЦР-тесты на пятый-шестой день после вылета. Об этом говорится в сообщении на сайте президента по итогам селекторного совещания.

Сообщается, что на совещании у президента Владимира Зеленского обсудили процедуру ротации прибывающих на обсервацию.

"Было решено, что им делать ПЦР-тесты на пятый-шестой день после вылета. При отрицательном результате, то есть отсутствии инфицирования коронавирусом, людей будут отправлять на самоизоляцию домой", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что рост оплаты труда медиков, как и индексация пенсий, начнется с апреля. Кроме того, глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко отметил, что пассажиропоток снизился вдвое, и очередей на границе уже нет.

А министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что в условиях карантина снизилось число преступлений и дорожно-транспортных происшествий.

Напомним, ранее Минздрав обнародовал возрастную статистику больных коронавирусом. В частности, больше всего зараженных - люди в возрасте от 30 до 59 лет.

Кроме того, в Украине подготовили план поэтапного реагирования на ситуацию с коронавирусом.