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Украинцам в марте по программе єПідтримка выплачено 1,1 млрд долларов, - Шмыгаль

Новина українською →
Киев, Суббота 23 апреля 2022 07:47
Украинцам в марте по программе єПідтримка выплачено 1,1 млрд долларов, - Шмыгаль Денис Шмыгаль (Фото: rbc.ua)
Автор: Константин Широкун

Правительство Украины выплатило 1,1 миллиарда долларов гражданам, которые в марте подали заявки на получение компенсаций по 6,5 тысячи гривен по программе єПідтримка. Об этом заявил в пятницу в Вашингтоне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

"Поддержка и выплаты по 6,5 тысячи гривен внутриперемещенным лицам обошлись государству в 1,1 миллиарда долларов США. Нам нужно продолжать эти выплаты, продолжать эту поддержку, поэтому мы опираемся на помощь наших партнеров", – отметил глава правительства Украины во время визита в столицу США.

Премьер напомнил, что Украина уже привлекла для текущей экономической поддержки 4,8 миллиарда долларов. Он сообщил, что правительственная команда провела переговоры с международными партнерами о финансировании на следующие четыре месяца и сейчас работает над механизмами реализации этого финансирования.

Он подчеркнул, что с украинской стороны гарантиями для партнеров служат проверенные расчеты Минфина Украины, подтвержденные МВФ и Всемирным банком. "Это важные моменты, потому что партнеры доверяют расчетам и понимают, куда нужны эти деньги", - отметил премьер-министр.

Глава правительства уточнил, что среди первоочередных задач в этом контексте есть поддержка внутриперемещенных лиц, людей, которые остаются вблизи зон боевых действий, а также разминирование. "То есть у нас есть масса гуманитарных вопросов, которые требуют такого финансирования и не предусматривались до войны", - отметил премьер-министр Украины.

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