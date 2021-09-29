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Украинскую военную академию проверят на связь с националистами, - Минобороны

Автор: Юлия Бойко

Министерство обороны Украины поручило проверить информацию о якобы связи Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного с националистами. Ранее в США вышел доклад о том, что украинская организация националистического толка Centuria якобы с 2018 года обосновалась в этой академии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Минобороны.

"Военной службе правопорядка Вооруженных сил Украины министром обороны поручено провести служебную проверку достоверности информации о возможных связях военнослужащих Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного с организацией Centuria", - говорится в сообщении.

Отметим, до этого Университет Джорджа Вашингтона в США опубликовал доклад об украинской организации Centuria, которая, как утверждается, с 2018 года действует в академии и якобы за несколько лет привлекла в свои ряды множество курсантов, которые сейчас являются видными членами украинской военной элиты. А некоторые ее члены получили доступ к западным военным учебным учреждениям.

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Министерство обороны УкраиныСоединенные Штаты Америки