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Украинской кровью не пахнет? Кулеба шокирован покупкой Shell нефти из России

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Суббота 05 марта 2022 16:49
Украинской кровью не пахнет? Кулеба шокирован покупкой Shell нефти из России Фото: Штаб-квартира Shell в Гааге (EPA)
Автор: Антон Федорцив

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба упрекнул британско-нидерландскую компанию Shell за покупку российской нефти в условиях агрессии против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост дипломата в Twitter.

"Мне доложили, что Shell вчера тайно купил российскую нефть. Один вопрос к Shell: разве российская нефть не пахнет украинской кровью для вас?" – заявил Кулеба.

Глава МИД также обратился к сознательным людям в разных уголках планеты. Главный призыв министра – от транснациональных корпораций следует требовать разрыва деловых отношений с РФ.

Shell приобрел партию российской нефти непублично за рекордную низкую цену – 28,5 долларов за баррель. Компания купила груз у трейдера Trafigura Group с условием доставки, то есть Shell не придется заниматься транспортировкой.

К слову, ранее "Нефтегаз" призвал международные сервисные компании покинуть российский рынок.

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