На украинской границе за сутки скрининг прошли более 115 тыс. человек

Пограничники за минувшие сутки, 5 марта, провели температурный скрининг более 115 тыс. граждан в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы.

Сообщается, что по результатам прошедших суток пограничники проверили 115 223 лица.

"Граждан Украины и иностранных граждан с повышенной температурой и другими признаками заболевания коронавирусом не обнаружено", - отмечается в сообщении.

Пограничники осуществляют температурный скрининг граждан, въезжающих в Украину в пунктах пропуска через государственную границу, а также в КПВВ на линии разграничения в зоне проведения операции Объединенных сил и на админграницах с временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.

Отметим, в мире 55 424 человека выздоровели после заболевания коронавирусом COVID-19.

Во Всемирной здравоохранительной организации сообщили, что уровень смертности среди тех, кто был заражен коронавирусом COVID-19, составляет около 3,4%.

Напомним, ученые Австралийского национального университета смоделировали семь сценариев влияния эпидемии коронавируса на мировую экономику. В седьмом сценарии рассматривается глобальное воздействие, при котором умеренная пандемия происходит каждый год в течение неопределенного периода времени.