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Украинского режисера, задержанного в Италии по требованию России, отпустили под домашний арест

Автор: Валерия Полищук

Украинского режиссера Евгения Лавренчука, задержанного в Италии по требованию РФ, отпустили под домашний арест. Его задержали в Неаполе 17 декабря 2021 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение матери режиссера Ирины Лавренчук в Facebook.

"Евгения отпустили под домашний арест! Вчера поздно ночью мы смогли с ним коротко пообщаться - он в бодром настроении, состояние здоровья нормальное, просит передать вам всем огромную благодарность за поддержку", - написала она.

При этом она добавила, что сейчас делается все возможное для полного освобождения Лавренчука и возвращения его в Украину.

Напомним, Евгений Лавренчук - украинский театральный режиссер, экс-главный режиссер Одесского театра оперы и балета, ректор "Первой украинской школы театра и кино".

Власти России считают, что восемь лет назад Лавренчук якобы совершил уголовное возбуждение, находясь на территории РФ. Детали дела не разглашаются, однако известно, что Евгения обвиняют в финансовых нарушениях, которые он якобы совершил на территории России.

Напомним, ранее в МИД Украины сообщили, что генконсульство Украины в Неаполе оказывает консульскую помощь Лавренчуку.

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