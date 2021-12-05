Украинского политзаключенного Захтея два месяца держали в подвале карцера в Крыму

"Несмотря на проблемы со здоровьем, украинский гражданин был вынужден находиться в невыносимых условиях холода и сырости. Андрей имеет хронические заболевания, язву желудка, жалуется на боли в спине, из-за травмы позвоночника, онемения рук и ног", - рассказала Денисова.

Такие действия со стороны администрации колонии, по словам омбудсмена, противоречат нормам международной конвенции и правилам обращения с заключенными, которые были одобрены экономическим и социальным Советом ООН.

"Обращаюсь к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой принять соответствующие меры с целью восстановления прав Захтея - обеспечить надлежащие условия содержания, оказать необходимую медицинскую помощь, а также выяснить правомерность помещения его в карцер", - заявила Денисова.

Андрея Захтея незаконно задержали в августе 2016 года на территории оккупированного Крыма. Через полтора года после задержания оккупационный "суд" отправил Захтея на более чем 6 лет в колонию за якобы "подготовку диверсии с использованием оружия".