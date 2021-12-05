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Украинского политзаключенного Захтея два месяца держали в подвале карцера в Крыму

Автор: Дмитрий Левицкий

Украинского политзаключенного Андрея Захтея, несмотря на состояние здоровья, два месяца держали в подвале карцера исправительной колонии строгого режима №1 в оккупированном Симферополе. Его бросили в подвал из-за якобы нарушения режима.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на украинского омбудсмена Людмилу Денисову.

"Несмотря на проблемы со здоровьем, украинский гражданин был вынужден находиться в невыносимых условиях холода и сырости. Андрей имеет хронические заболевания, язву желудка, жалуется на боли в спине, из-за травмы позвоночника, онемения рук и ног", - рассказала Денисова.

Такие действия со стороны администрации колонии, по словам омбудсмена, противоречат нормам международной конвенции и правилам обращения с заключенными, которые были одобрены экономическим и социальным Советом ООН.

"Обращаюсь к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой принять соответствующие меры с целью восстановления прав Захтея - обеспечить надлежащие условия содержания, оказать необходимую медицинскую помощь, а также выяснить правомерность помещения его в карцер", - заявила Денисова.

Андрея Захтея незаконно задержали в августе 2016 года на территории оккупированного Крыма. Через полтора года после задержания оккупационный "суд" отправил Захтея на более чем 6 лет в колонию за якобы "подготовку диверсии с использованием оружия".

Напомним, ранее одному из украинских политзаключенных в России присвоили статус "склонный к суициду".

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КрымРоссийская ФедерацияПолитзаключенные в РФДенисоваАндрей Захтей