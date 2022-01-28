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Украинского политзаключенного Марченко этапировали в колонию строгого режима в Бурятии

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Киев, Пятница 28 января 2022 14:07
Украинского политзаключенного Марченко этапировали в колонию строгого режима в Бурятии Фото: украинский политический заключенный Александр Марченко (facebook.com/denisovaombudsman)
Автор: Анастасия Рокитна

Украинского политзаключенного Александра Марченко этапировали в колонию строгого режима в отделенный район России. Там морозы достигают до 40 градусов ниже нуля.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал украинского омбудсмена Людмилы Денисовой.

Она сообщила, что во время этапа он в течение 10 дней не получал гормональные лекарства, которые должен регулярно употреблять после удаления щитовидной железы.

"Из-за просьбы вернуть лекарства, необходимые для поддержания жизнедеятельности, его упекли в карцер. Более того, этапирование Александра осуществлено в нарушение статей 73 и 75 Уголовно-исполнительного кодекса РФ. Ведь несмотря на то, что Александр является гражданином Украины, его отправили отбывать наказание в отделенный район РФ - Забайкалье, где морозы достигают до 40 градусов ниже нуля", - сообщила она.

Теплой одежды и термобелья у него нет. В колонии он заболел коронавирусом, но ни одна медицинская помощь ему не предоставляется.

По словам Денисовой, своими незаконными действиями руководство исправительной колонии нарушает права Марченко на жизнь, здравоохранение и медицинскую помощь, закрепленные ст. 2 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а также 22-м пунктом Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и Социальным советом ООН.

"Обращаюсь к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием срочно принять меры по восстановлению прав гражданина Украины, в частности безотлагательно провести полное медицинское обследование с последующим назначением соответствующего лечения", - написала она.

Напомним, Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект о защите политических заключенных.

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