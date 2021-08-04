UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Украинского легкоатлета Коваленко отстранили от Олимпиады-2020 за день до старта

Автор: Мария Кучерявец

Украинский легкоатлет Назар Коваленко не сможет 5 августа принять участие в Олимпиаде-2020. Спортсмена отстранили из-за того, что он не сдал достаточное количество допинг-проб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу спортсмена в Facebook.

"Сегодня у меня забрали мое право представлять Украину 5 августа на Олимпийских играх! Ситуация абсурдна и несправедлива во всех отношениях! Что в 2020, что в 2021 году у меня было сдано по меньшей мере 5 допинг тестов! А в 2021 году их 6 (3 соревновательных и 3 внесоревновательных)!"- написал он.

По словам легкоатлета, его не допустили к участию в играх из-за того, что он не успел сдать внесоревновательную пробу в 63 дневный период, а сдал в более короткое время.

"Но как я мог знать когда ко мне могут приехать допинг-офицеры, если это все закрытая информация и как я мог успеть это сделать в 63 дневный период, если я попал на ОИ 2020 за 60 дней до своего старта!"- отметил Коваленко.

В свою очередь спортсмен официально заявил, что готовится к участию в Олимпийских играх, которые пройдут в Париже в 2024 году.

"Там я и завершу свою карьеру как атлет!"- добавил Коваленко.

Напомним, за день до старта на Олимпиаде-2020 от соревнований отстранили украинскую триатлонистку Юлию Елистратову.

Читайте РБК-Украина в Google News
Олимпиада 2020