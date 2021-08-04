Украинского легкоатлета Коваленко отстранили от Олимпиады-2020 за день до старта

"Сегодня у меня забрали мое право представлять Украину 5 августа на Олимпийских играх! Ситуация абсурдна и несправедлива во всех отношениях! Что в 2020, что в 2021 году у меня было сдано по меньшей мере 5 допинг тестов! А в 2021 году их 6 (3 соревновательных и 3 внесоревновательных)!"- написал он.

По словам легкоатлета, его не допустили к участию в играх из-за того, что он не успел сдать внесоревновательную пробу в 63 дневный период, а сдал в более короткое время.

"Но как я мог знать когда ко мне могут приехать допинг-офицеры, если это все закрытая информация и как я мог успеть это сделать в 63 дневный период, если я попал на ОИ 2020 за 60 дней до своего старта!"- отметил Коваленко.

В свою очередь спортсмен официально заявил, что готовится к участию в Олимпийских играх, которые пройдут в Париже в 2024 году.

"Там я и завершу свою карьеру как атлет!"- добавил Коваленко.