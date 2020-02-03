ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украинское законодательство получит официальный перевод на английский

Новости » Политика     03.02.2020 - 14:12
Украинское законодательство получит официальный перевод на английский
Фото: Руслан Стефанчук (Виталий Носач/РБК-Украина)

Депутаты будут работать над официальным переводом вместе с МИД

Некоторые украинские законы официально переведут на английский язык. Об этом заявил первый заместитель председателя Верховной рады Руслан Стефанчук, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, депутаты будут работать над официальным переводом вместе с Министерством иностранных дел.

"Для того, чтобы открыть наш мир законодательства для тех людей и инвесторов, которые хотят прийти в Украину, мы определим перечень законов, которые будут иметь официальный перевод на английском языке и соответственно аутентификацию от МИД... Мы обсудили это с главой ВРУ", - заявил Стефанчук.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что главная задача Украины заключается в том, чтобы стать лидером Восточной и Центральной Европы.

Также РБК-Украина сообщало, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе Зеленский заявил, что украинская власть подготовила специальную программу "Investment nanny", чтобы стимулировать иностранные компании инвестировать в Украину. Глава государства также пообещал иностранным инвесторам налоговые каникулы в обмен на инвестиции в Украину.

"Инвестиционная няня" будет работать не только для иностранных инвесторов, - Милованов Украина и Оман планируют углубить сотрудничество в сфере инвестиций
Новости Украины инвестиции
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь