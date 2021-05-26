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Украинское правосудие постепенно перейдет в электронный формат. Закон вступил в силу

Новина українською →
Украина, Среда 26 мая 2021 10:23
Украинское правосудие постепенно перейдет в электронный формат. Закон вступил в силу Фото: закон о поэтапном введении электронного правосудия вступил в силу (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Украине поэтапно введут электронное правосудие. Закон о поэтапном запуске Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (ЕСИТС) сегодня вступил в силу.

Документ вчера был опубликован в издании "Голос Украины".

Ожидалось, что система начнет работать сразу в комплексе со всеми модулями, и процессы будут происходить централизованно. Однако до настоящего времени ЕСИТС так и не заработала, несмотря на попытки ее ввести в начале 2019 года.

Препятствием стал ряд факторов, одним из ключевых из которых была неготовность всего объема модулей (подсистем) ЕСИТС к полноценному, стабильного функционированию.

Данный закон определяет, что запуск ЕСИТС будет поэтапным.

Отдельные подсистемы (модули) ЕСИТС начинают функционировать через 30 дней со дня опубликования Высшим советом правосудия в газете "Голос Украины" и на веб-портале судебной власти объявления о создании и обеспечении функционирования соответствующей подсистемы (модуля).

О начале запуска системы в составе всех необходимых подсистем ВСП также публикует объявление в "Голосе Украины" и на веб-портале судебной власти.

Закон гласит, что суд проводит рассмотрение дела по материалам судебного дела в бумажной или электронной форме в порядке, определенном положением о ЕСИТС и/или положениями, определяющими порядок функционирования ее отдельных подсистем (модулей).

Напомним, Верховная рада одобрила этот документ во втором чтении в конце апреля, а в первом чтении закон парламент принял в середине декабря прошлого года.

Так, Совет по вопросам судебной реформы предлагал внедрить в Украине систему электронного правосудия еще в 2015 году.

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