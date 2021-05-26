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Українське правосуддя поступово перейде в електронний формат. Закон набрав чинності

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Україна, Середа 26 травня 2021 10:23
Українське правосуддя поступово перейде в електронний формат. Закон набрав чинності Фото: закон про поетапне введення електронного правосуддя набрав чинності (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

В Україні поетапно введуть електронне правосуддя. Закон про поетапний запуск Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (ЕСІТС) сьогодні набрав чинності.

Документ вчора був опублікований у виданні "Голос України".

Очікувалося, що система почне працювати відразу в комплексі з усіма модулями, і процеси будуть відбуватися централізовано. Однак до теперішнього часу ЕСІТС так і не запрацювала, попри спроби її ввести на початку 2019 року.

На заваді став ряд факторів, одним з ключових з яких була неготовність всього обсягу модулів (підсистем) ЕСІТС до повноцінного, стабільного функціонування.

Даний закон визначає, що запуск ЕСІТС буде поетапним.

Окремі підсистеми (модулі) ЕСІТС починають функціонувати через 30 днів з дня опублікування Вищою радою правосуддя у газеті "Голос України" та на веб-порталі судової влади оголошення про створення та забезпечення функціонування відповідної підсистеми (модуля).

Про початок запуску системи в складі всіх необхідних підсистем ВРП також публікує оголошення в "Голосі України" та на веб-порталі судової влади.

Закон говорить, що суд проводить розгляд справи за матеріалами судової справи в паперовій або електронній формі в порядку, визначеному положенням про ЕСІТС і/або положеннями, що визначають порядок функціонування її окремих підсистем (модулів).

Нагадаємо, Верховна рада схвалила цей документ у другому читанні в кінці квітня, а в першому читанні закон парламент прийняв у середині грудня минулого року.

Так, Рада з питань судової реформи пропонував запровадити в Україні систему електронного правосуддя ще в 2015 році.

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