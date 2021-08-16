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Украинское посольство в Австралии приостановило прием

Новина українською →
Австралия, Понедельник 16 августа 2021 11:45
Украинское посольство в Австралии приостановило прием Фото: посольство Украины в Австралии приостанавливает работу до 2 сентября (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Посольство Украины в Австралии временно не будет осуществлять консульский прием граждан. Это связано с продолжением локдауна в столице страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства.

"В связи с продолжением в Австралийской столичной территории локдауна до 02.09.2021 консульский прием граждан в Посольстве Украины в Австралии на этот период будет приостановлен", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, в случае необходимости немедленного консульского реагирования, можно обратиться:

  • на горячую телефонную линию по номеру: 0452664592;
  • почтой по адресу: GPO BOX 1567, Canberra, Australian Capital Territory, 2601, Australia, Level 12, St George Centre, 60 Marcus Clarke Street, Canberra, Australian Capital Territory, Australia, 2601;
  • по электронной почте: consul_au@mfa.gov.ua

О возобновлении консульского приема ведомство сообщит дополнительно.

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