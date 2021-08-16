Украинское посольство в Австралии приостановило прием
Фото: посольство Украины в Австралии приостанавливает работу до 2 сентября (GettyImages)
Посольство Украины в Австралии временно не будет осуществлять консульский прием граждан. Это связано с продолжением локдауна в столице страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства.
"В связи с продолжением в Австралийской столичной территории локдауна до 02.09.2021 консульский прием граждан в Посольстве Украины в Австралии на этот период будет приостановлен", - говорится в сообщении.
В ведомстве отмечают, в случае необходимости немедленного консульского реагирования, можно обратиться:
- на горячую телефонную линию по номеру: 0452664592;
- почтой по адресу: GPO BOX 1567, Canberra, Australian Capital Territory, 2601, Australia, Level 12, St George Centre, 60 Marcus Clarke Street, Canberra, Australian Capital Territory, Australia, 2601;
- по электронной почте: consul_au@mfa.gov.ua
О возобновлении консульского приема ведомство сообщит дополнительно.