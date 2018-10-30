Украинский вратарь Лунин дебютирует в составе "Леганеса"

Фото: Андрей Лунин (deportivoleganes.com)

Первый поединок он сыграет в матче 1/16 финала Кубка Испании

Вратарь "Леганеса" Андрей Лунин займет место в воротах своего клуба в матче 1/16 финала Кубка Испании против "Райо Вальекано". Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер "пепинерос" Маурисио Пельегрино.

"Голкипером в этом матче станет Лунин. Он хорошо работает и заслуживает на эту возможность. И хоть он еще юноша, но он должен продемонстрировать свою ценность на поле. этот поединок отличная возможность сделать это", - цитирует наставника "Леганеса" As.

Лунин минувшим летом перебрался из луганской "Зари" в мадридский "Реал", но в итоге был отдан в аренду "Леганесу", в котором еще не успел дебютировать.