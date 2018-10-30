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Український воротар Лунін дебютує в складі "Леганесі"

Новини » Спорт    30.10.2018 - 11:57
Фото: Андрій Лунін (deportivoleganes.com)
Фото: Андрій Лунін (deportivoleganes.com)

Перший поєдинок він зіграє в матчі 1/16 фіналу Кубка Іспанії

Воротар "Леганесі" Андрій Лунін займе місце у воротах свого клубу в матчі 1/16 фіналу Кубка Іспанії проти "Райо Вальєкано". Про це на прес-конференції заявив головний тренер "пепінерос" Маурісіо Пеллегріні.

"Голкіпером в цьому матчі стане Лунін. Він добре працює і заслуговує на цю можливість. І хоч він ще юнак, але він повинен продемонструвати свою цінність на поле. Цей поєдинок відмінна можливість зробити це", - цитує наставника "Леганесі" As.

Лунін минулого літа перебрався з луганської "Зорі" в мадридський "Реал", але в підсумку був відданий в оренду "Леганесі", в якому ще не встиг дебютувати.

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