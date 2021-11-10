Украинский военный контингент в Косово потерял секретную документацию: что известно

Согласно им, уголовное производство было открыто еще в апреле 2020 года. Его ведут следователи Киевского теруправления ГБР и Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере по ст. 422 (разглашение ведомостей военного характера, составляющее гостайну), ст. 425 (халатное отношение к военной службе) и ст.426 (бездействие военной власти) Уголовного кодекса.

В ходе досудебного расследования установлено, что представители Госспецсвязи в ходе плановой проверки национального контингента в Косово (воинская часть А1199, с местом дислокации в с. Ново Село, Косово, Республика Сербия) выявили ряд нарушений, приводящих к компрометации системы засекреченной связи (изделие Т-230-1А). По результатам плановой проверки был составлен акт, который является тайным.

"Согласно указанному акту выявлена потеря технической документации на один комплект оборудования Т-230-1А", - сказано в материалах суда.

Кроме того, обнаружен неучтенный комплект запчастей и приспособлений к изделию Т-230-1А , в состав которого входят секретные платы, содержащие государственную тайну.

Госспецсвязи систематически информировало руководство Генерального штаба ВСУ об отсутствии централизованного учета секретных документов и средств специальной связи , а также настаивало на проведении их инвентаризации.

Несмотря на это, Главное управление связи и информационных систем (ГУСИС) Генштаба не предприняло меры по возврату оборудования и документации, установлению обстоятельств их потери, а также по обеспечению учета и контроля.

Правоохранители допускают, что такие действия должностных лиц Генштаба и украинского миротворческого контингента в Косово могут содержать признаки уголовных правонарушений. За время расследования проведены обыски в служебных помещениях управлений ГШ ВСУ, допрошены свидетели, даны поручения Департаменту контрразведки СБУ. О подозрении на данный момент никому не сообщено.

Суд продлил сроки расследования до 23 октября 2022 году, так как правоохранители еще планируют допросить военных миротворческого контингента, ответственных за хранение секретной документации, изъять акты приема-передачи и провести другие следственные действия.