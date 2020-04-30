Украинский веб-сервис «МійКлас» бесплатно предоставил школам дистанционную технологию итогового оценивания учеников

В отличие от Google Classroom, украинская электронная образовательная система «МійКлас» имеет официальный гриф МОН, содержит готовые тестовые задания, автоматические отчеты для облегчения процесса переноса оценок в классный журнал, функции родительского контроля.

Министерство образования и науки Украины (письмо №1/9-213 от 16.04.2020 г.) внедряет итоговое оценивание школьников с использованием дистанционных технологий обучения. Для поддержки организованного онлайн-оценивания учеников украинская электронная образовательная система «МійКлас» предоставляет всем учителям бесплатный доступ к веб-сервису «Проверочные работы».

Опции веб-сервиса «Проверочные работы»:

Создание и выполнение проверочных работ на любом устройстве, имеющем подключение к сети Интернет.

Готовые задачи и тесты для итогового оценивания учеников.

Возможность создания учителем собственных задач, тестов, творческих задач и т.д.

Мгновенная автоматическая проверка ответов в проверочных работах.

Фиксация оценок и формирование автоматических отчетов для облегчения переноса оценок в классный журнал.

Автоматическая отчетность для администрации школы об использовании МійКлас учителями и учениками.

Функции родительского контроля.

Безопасность персональных данных (доступ к веб-сервису получают только проверенные учителя).

Стабильность системы (мгновенное реагирование при большой нагрузке и автоматическое масштабирование веб-сервиса для обеспечения его бесперебойного функционирования).

МійКлас - это прототип образовательной платформы «Uzdevumi.lv», которая охватывает все школы Латвии и является неотъемлемой частью школьного образования этой страны. Компания официально зарегистрирована в Украине в 2018 году. В апреле 2020 года сайт посетило 1,1 млн пользователей, которые решили 20 млн задач. Образовательные материалы МійКлас адаптированы согласно школьной программы Украины, а система одобрена Министерством образования и науки Украины (гриф МОН №22.1/12-Г155 от 01.04.2019).

Согласно Закону Украины № 2145-VIII "Об образовании" (статья 4) МійКлас обеспечивает право на бесплатное образование и предоставляет бесплатный доступ к проверочных работ.

Проверочные работы позволяют внедрить синхронный и асинхронный режим оценки результатов учебной деятельности учащихся. Проверочные работы в МійКлас могут выполняться учащимися как в удобное для них время, так и в четко указанные сроки. Для уменьшения рисков необъективного оценивания учитель может настроить единоразовое прохождения теста и ограничить время выполнения задания.

Опционально учитель может позволить ученикам провести самооценку после выполнения проверочной работы. В этом случае школьники получат автоматические подсказки и разъяснения относительно собственных ошибок.

МійКлас дополнительно предоставляет платный доступ к программному обеспечению для повышения качества обучения (тренажеры по школьной программе по математике, алгебре, геометрии и украинского языка). Эта услуга не является обязательной и может использоваться учениками индивидуально для самостоятельной подготовки. При подключении всего класса или школы действуют льготные тарифы (рассчитываются в соответствии с количеством учащихся).

Для использования веб-сервиса «Проверочные работы» учителю необходимо зарегистрироваться на сайте https://miyklas.com.ua и пройти проверку профиля.