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Украинский туроператор досрочно возвращает туристов из Китая

Новости » Политика     27.01.2020 - 15:55
Украинский туроператор досрочно возвращает туристов из Китая
Иллюстративное фото (pxhere.com)

Туристов досрочно возвращают из Китая из-за коронавируса

Из-за вспышки нового коронавируса в Китае украинский туроператор Join UP! досрочно возвращает туристов из этой страны. Об этом говорится в сообщении туроператора.

Сообщается, что несмотря на то, что Всемирная организация здравоохранения не расценивает ситуацию как чрезвычайную, а Минздрав Украины и Госавиаслужба не рекомендуют прекращать сообщение между странами, принято решение вернуть украинских туристов рейсами 29 января и 1 февраля.

Также сообщается, что полетная программа в Китай приостанавливается на период с 3 февраля по 28 марта.

Напомним, ранее сообщалось, что китайские эпидемиологи установили источник коронавируса. В частности, он был обнаружен в образцах с рынка морепродуктов в городе Ухань (административный центр провинции Хубэй).

Ученые установили, что в 33 из 585 образцах с рынка морепродуктов "Хуанань" были обнаружены нуклеиновые кислоты коронавируса. Это говорит о том, что источником вируса являются дикие животные, торговля которыми осуществлялась на этом рынке.

Позже в Китае из-за распространения коронавируса, вызывающего новый вид пневмонии, власти запретили торговлю дикими животными.

Число заболевших коронавирусом увеличилось почти до 3 тысяч
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