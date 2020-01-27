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Український туроператор достроково повертає туристів з Китаю

Новини » Політика     27.01.2020 - 15:55
Український туроператор достроково повертає туристів з Китаю
Ілюстративне фото (pxhere.com)

Туристів достроково повертають з Китаю через коронавірус

Через спалах нового коронавіруса в Китаї український туроператор Join UP! достроково повертає туристів з цієї країни. Про це йдеться в повідомленні туроператора.

Повідомляється, що попри те, що Всесвітня організація охорони здоров'я розцінює ситуацію як надзвичайну, а МОЗ України та Державіаслужба не рекомендують припиняти сполучення між країнами, прийнято рішення повернути українських туристів рейсами 29 січня та 1 лютого.

Також повідомляється, що польотна програма до Китаю призупиняється на період з 3 лютого по 28 березня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що китайські епідеміологи встановили джерело коронавіруса. Зокрема, він був виявлений у зразках з ринку морепродуктів в місті Ухань (адміністративний центр провінції Хубей).

Вчені встановили, що в 33 з 585 зразках з ринку морепродуктів "Хуанань" були виявлені нуклеїнові кислоти коронавіруса. Це говорить про те, що джерелом вірусу є дикі тварини, торгівля якими здійснювалася на цьому ринку.

Пізніше в Китаї через поширення коронавіруса, що викликає новий вид пневмонії, влада заборонила торгівлю дикими тваринами.

Число хворих коронавірусом збільшилася
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