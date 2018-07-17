Украинский тренер Максимов покинул азербайджанский клуб

Специалист больше не является главным тренером "Кешлы"

Украинский специалист Юрий Максимов больше не является главным тренером "Кешлы". Об этом сообщает официальный сайт азербайджанской команды.

Руководство клуба провело встречу с украинцем, по итогам которой стороны решили прекратить сотрудничество.

49-летний тренер возглавил "Кешлы" в декабре 2017 года и вывел команду в еврокубки, завоевав Кубок Азербайджана. Однако команда проиграла в первом матче квалификации Лиги Европы мальтийскому "Бальцану" (1:4).

Keşlə FK-nın Avropa Liqasındakı potensial rəqibləri müəyyənləşdi:



"Milsami" (Orxey, Moldova)

"Rudar" (Plevliya, Monteneqro)

"Riqa" (Latviya)

"Honved" (Budapeşt, Macarıstan)

"Baltsan" (Malta) pic.twitter.com/8TizAmVcNO — Keşlə FK (@KeshlaFC) June 19, 2018

Сам украинский специалист прокомментировал причины своего ухода.

"Мой уход из "Кешли" не связан с поражением от "Бальцана". Мы играли достойно и результат был не по игре. Я желаю удачи команде. Они все молодцы. Я не знаю, кто будет во главе команды в ответном матче с "Бальцаном", так как меня уже там нет.

Причина моего ухода? Меня не устроили те условия, которые выдвинуло мне руководство клуба. Мы еще месяц назад договорились с ним по новому контракту, но подписание тянулось. Как-то несерьезно было работать без контракта. Последующие условия руководства клуба меня не устроили", - заявил Максимов.