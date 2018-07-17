Український тренер Максимов покинув азербайджанський клуб

Менеджер більше не є головним тренером "Кешли"

Український фахівець Юрій Максимов більше не є головним тренером "Кешли". Про це повідомляє офіційний сайт азербайджанської команди.

Керівництво клубу провело зустріч з українцем, за підсумками якої сторони вирішили припинити співпрацю.

49-річний тренер очолив "Кешли" в грудні 2017 року і вивів команду в єврокубки, завоювавши Кубок Азербайджану. Проте команда програла в першому матчі кваліфікації Ліги Європи мальтійському "Бальцану" (1:4).

Keşlə FK-nın Avropa Liqasındakı potensial rəqibləri müəyyənləşdi:



"Milsami" (Orxey, Moldova)

"Rudar" (Plevliya, Monteneqro)

"Riqa" (Latviya)

"Honved" (Budapeşt, Macarıstan)

"Baltsan" (Malta) pic.twitter.com/8TizAmVcNO — Keşlə FK (@KeshlaFC) June 19, 2018

Сам український фахівець прокоментував причини свого відходу.

"Мій відхід з "Кешлі" не пов'язаний з поразкою від "Бальцана". Ми грали гідно і результат був не по грі. Я бажаю успіху команді. Вони всі молодці. Я не знаю, хто буде на чолі команди в матчі-відповіді з "Бальцаном", оскільки мене вже там немає.

Причина мого відходу? Мене не влаштували ті умови, які висунуло мені керівництво клубу. Ми ще місяць тому домовилися з ним за новим контрактом, але підписання тяглося. Якось несерйозно було працювати без контракту. Наступні умови керівництва клубу мене не влаштували", - заявив Максимов.